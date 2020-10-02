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Факты / Мир

40 фамилий, Лукашенко нет: опубликован санкционный список ЕС по Беларуси

2 октября вступили в силу санкции ЕС против Беларуси. В списке значатся 40 белорусских чиновников и официальных лиц.

В нем нет Александра Лукашенко, но есть представители ЦИК, МВД и КГБ, которые причастны к нарушению прав человека и фальсификациям на выборах в Беларуси.

В частности, указан министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев, его первый заместитель Геннадий Казакевич и три заместителя – Александр Барсуков, Сергей Хоменко, Юрий Назаренко.

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Кроме того, в списке – секретарь Совета безопасности Беларуси и экс-председатель КГБ Валерий Вакульчик, все его заместители, бывший генпрокурор Александр Конюк, а также глава ЦИК Лидия Ермошина и все члены Центризбиркома.

Санкции ЕС против Беларуси

Евросоюз 1 октября согласовал санкции против 40 белорусских чиновников. Они вступили в силу сегодня — сразу после процедуры письменного утверждения списка. Это был чисто технический момент.

Кроме того, 29 сентября Великобритания и Канада ввели санкции против Александра Лукашенко, его старшего сына и ряда чиновников. Они включают запрет на поездки и замораживание активов.

Источник: ur-lex.europa.eu

Фото: Dreamstime

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