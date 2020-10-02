PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

Каждая третья женщина страдает от насилия — ООН

В мире треть женщин систематически страдает от различных форм насилия.

Об этом на заседании Генассамблеи высокого уровня заявил генсек ООН Антониу Гутерриш.

— Ежегодно 12 млн девушек выходят замуж в возрасте до 18 лет. В некоторых частях мира убийства женщин можно сравнить с военными действиями. Так, в 2017 году в среднем 137 женщин убивали члены их собственных семей каждый день, — отметил генсек.

Читайте: Домашнее насилие стало проблемой №2 после Covid-19 — Зеленский

По его словам, в современном мире женщины до сих пор исключаются из множества важных переговоров в различных сферах жизни.

— Во всем мире женщины имеют лишь 75% законных прав мужчин, — сообщил Гутерриш.

Также он отметил, что по подсчетам Всемирного банка, для достижения гендерного равенства по доходам может понадобиться 150 лет.

Борьба с насилием

Осенью Верховная Рада рассмотрит правительственный законопроект №3892, которым предусмотрено создание фонда для выплаты компенсаций пострадавшим от насильственных преступлений.

Он направлен на реализацию европейской Конвенции о защите потерпевших от насильственных преступлений 1983 года, которую Украина подписала в 2005 году, но до сих пор не ратифицировала.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка