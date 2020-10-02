Президент Беларуси Александр Лукашенко не попал в санкционный список ЕС, так как Евросоюз планирует начать диалог с республикой.
Об этом сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон на брифинге по итогам первого дня саммита ЕС.
— ЕС призывает Лукашенко согласиться на диалог через ОБСЕ, принять меры по установлению доверия, освободить политических заключенных, особенно бывших кандидатов в президенты, — заявил он.
Президент Франции добавил, что введение санкций против Лукашенко означало бы отказ от диалога с ним.
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По его словам, Евросоюзу важно вовлечь белорусского президента в переговоры. Однако, если это не получится сделать, то Лукашенко рискует оказаться в санкционном списке.
Согласованные ЕС санкции против Беларуси вступят в силу сразу после запланированной на пятницу процедуры письменного утверждения.