У помощницы президента США Хоуп Хикс обнаружили коронавирус. Эту информацию подтвердил Дональд Трамп.
Помощница находилась с Трампом в одном самолете, поэтому глава Белого дома вместе с женой отправляется на карантин.
— Хоуп Хикс, которая так много работала, даже не сделав небольшого перерыва, только что получила положительный результат на Covid 19. Ужасно!
Мы с первой леди ждем результатов теста. Тем временем мы начнем процесс карантина! — написал Трамп в Twitter.
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Хикс сопровождала Трампа в поездке в Кливленд на дебаты с кандидатом в президенты от Демократической партии Джо Байденом и в Миннесоту на встречу президента с избирателями.
Ви носите маску?
Первый раунд дебатов кандидатов в президенты США состоялся в ночь на среду.
Во время дебатов Трамп и Байден не стеснялись в выражениях в адрес друг друга, часто переходя на личности.
Следующие раунды дебатов в США запланированы на 15 и 22 октября.