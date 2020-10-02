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Факты / Мир

Трамп пошел на карантин из-за Covid-19 у его помощницы

У помощницы президента США Хоуп Хикс обнаружили коронавирус. Эту информацию подтвердил Дональд Трамп.

Помощница находилась с Трампом в одном самолете, поэтому глава Белого дома вместе с женой отправляется на карантин.

— Хоуп Хикс, которая так много работала, даже не сделав небольшого перерыва, только что получила положительный результат на Covid 19. Ужасно!

Мы с первой леди ждем результатов теста. Тем временем мы начнем процесс карантина! — написал Трамп в Twitter.

Читайте: После встречи Трампа и Байдена комиссия по дебатам в США хочет изменить их регламент

Хикс сопровождала Трампа в поездке в Кливленд на дебаты с кандидатом в президенты от Демократической партии Джо Байденом и в Миннесоту на встречу президента с избирателями.

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Результаты

Первый раунд дебатов кандидатов в президенты США состоялся в ночь на среду.

Во время дебатов Трамп и Байден не стеснялись в выражениях в адрес друг друга, часто переходя на личности.

Следующие раунды дебатов в США запланированы на 15 и 22 октября.

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