Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

Санкции ЕС против Беларуси вступят в силу 2 октября

Согласованные ЕС санкции против Беларуси вступят в силу сразу после запланированной на пятницу процедуры письменного утверждения.

Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции в Брюсселе по итогам первого дня саммита ЕС.

— В пятницу пройдет процедура письменного утверждения, — сказал он.

Мишель пояснил, что сразу после завершения этой процедуры ограничительные меры вступают в силу.

Читайте: В объятиях Кремля. Сдаст ли Лукашенко Беларусь Путину

Со своей стороны, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пояснила, что санкционные списки были подготовлены заранее, а письменная процедура их утверждения — это чисто технический момент.

Она выразила удовлетворение, что в ЕС, несмотря на трудности, смогли прийти к единому решению по санкциям против Беларуси. 

Великобритания и Канада ввели санкции против Александра Лукашенко, его старшего сына и ряда чиновников.

Они включают запрет на поездки и замораживание активов.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка