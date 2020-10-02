Согласованные ЕС санкции против Беларуси вступят в силу сразу после запланированной на пятницу процедуры письменного утверждения.

Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции в Брюсселе по итогам первого дня саммита ЕС.

— В пятницу пройдет процедура письменного утверждения, — сказал он.

Мишель пояснил, что сразу после завершения этой процедуры ограничительные меры вступают в силу.

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Со своей стороны, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пояснила, что санкционные списки были подготовлены заранее, а письменная процедура их утверждения — это чисто технический момент.

Она выразила удовлетворение, что в ЕС, несмотря на трудности, смогли прийти к единому решению по санкциям против Беларуси.

Великобритания и Канада ввели санкции против Александра Лукашенко, его старшего сына и ряда чиновников.

Они включают запрет на поездки и замораживание активов.