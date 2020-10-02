По состоянию на 2 октября в мире зафиксировали 34 478 930 случаев коронавирусной инфекции. В результате осложнений, вызванных Covid-19, умерли 1 027 638 пациентов.

Страны, где больше всего людей заболели Covid-19:

США — 7 494 671;

Индия — 6 391 960;

Бразилия — 4 849 229;

Россия — 1 185 231;

Колумбия — 835 339

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Страны, где больше всего людей умерли от Covid-19:

США — 212 660;

Бразилия — 144 767;

Индия — 99 084;

Мексика — 78 078;

Великобритания — 42 202.

В Польше за сутки обнаружили 1 967 новых случая заражения коронавирусом. Это рекордно высокие цифры для страны. С начала пандемии в Польше обнаружили более 93 481 заражений Covid-19, 2 543 человек умерли.

Также в Польше усиливают карантин в красных и желтых зонах, где фиксируют резкий рост новых случаев коронавируса.

Это будут ограничения, касающиеся возможности встреч и контактов людей. Сейчас 19 уездов Польши находятся в желтой зоне, а два — в красной.

Коронавирус в мире

По состоянию на утро 1 октября коронавирусом в мире заболели уже 34154636 человек.

В мировом рейтинге распространения коронавируса Украина продолжает занимать 25 место — между Канадой и Израилем.