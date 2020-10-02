Тест на коронавирус у Байдена показал отрицательный результат

У кандидата в президенты США Джо Байдена тест на коронавирус отрицательный.

Также тест на Covid-19 у его жены Джилл Байден показал отрицательный результат.

— Джо Байден и доктор Джилл Байден прошли сегодня ПЦР-тестирование на коронавирус, и Covid-19 не был выявлен — отметил врач Байдена.

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Информацию о негативных тестах на коронавирус подтвердил и сам Байден.

— Я счастлив сообщить, что у меня и Джилл тесты на коронавирус показали отрицательный результат. Спасибо всем за ваши сообщения. Надеюсь, вы помните: носите маску, придерживайтесь социальной дистанции и мойте руки, — отметил Джо Байден.

Коронавирус у Трампа

Президент США Дональд Трамп заболел коронавирусом. 2 октября он и жена Мелания получили положительные тесты на Covid-19.

Согласно 25-й поправкой конституции США, віце-президент Майкл Пенс будет исполнять обязанности главы Белого дома в случае ухудшения состояния Трампа. У него тест на Covid-19 отрицательный.

Накануне Трамп провел дебаты с другим кандидатом в президенты США Джо Байденом. Поэтому ему и его жене также пришлось делать тест.