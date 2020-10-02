PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

Трамп заболел коронавирусом

Президент США Дональд Трамп заболел коронавирусом. Также болезнь подтвердили у его жены Мелании.

Об этом глава Белого дома написал у себя в Twitter.

— Я обнаружил положительный результат на Covid-19. Мы немедленно начнем процесс карантина и восстановления. Мы пройдем это вместе!

Читайте: Трамп готов первым испытать вакцину от Covid-19

Накануне ближайшая советница Трампа Хоуп Хикс получила положительный тест на Covid-19, после чего Трамп с женой Меланиею самоизолювалися и сдали тест.

Помощница находилась с Трампом в одном самолете. Она сопровождала Трампа в поездке в Кливленд на дебаты с кандидатом в президенты от Демократической партии Джо Байденом и в Миннесоту на встречу президента с избирателями.

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх