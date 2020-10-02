Президент США Дональд Трамп заболел коронавирусом. Также болезнь подтвердили у его жены Мелании.

Об этом глава Белого дома написал у себя в Twitter.

— Я обнаружил положительный результат на Covid-19. Мы немедленно начнем процесс карантина и восстановления. Мы пройдем это вместе!

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Накануне ближайшая советница Трампа Хоуп Хикс получила положительный тест на Covid-19, после чего Трамп с женой Меланиею самоизолювалися и сдали тест.

Помощница находилась с Трампом в одном самолете. Она сопровождала Трампа в поездке в Кливленд на дебаты с кандидатом в президенты от Демократической партии Джо Байденом и в Миннесоту на встречу президента с избирателями.