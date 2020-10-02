Коронавирус у Трампа: как это повлияет на выборы в США

Президент США Дональд Трамп заболел коронавирусом. 2 октября он и жена Мелания получили положительные тесты на Covid-19.

Трамп, который является кандидатом в президенты страны, в последнее время активно путешествует по Америке с предвыборным туром.

Согласно 25-й поправкой конституции США, віце-президент Майкл Пенс будет исполнять обязанности главы Белого дома в случае ухудшения состояния Трампа. У него тест на Covid-19 отрицательный.

Где мог заразиться Трамп

Дональд и Мелания Трамп могли заразиться от помощницы Хоуп Хикс. Она сопровождает президента в поездках по стране. О положительном тесте Хикс стало известно 1 октября.

— Сегодня первая леди и я получили положительный результат на Covid-19. Мы идем на карантин и немедленно начинаем процесс выздоровления. Мы пройдем через это вместе! — написал Трамп в Twitter.

31-летний консультант по связям с общественностью ездила с Дональдом на телевизионные дебаты в штат Огайо. Журналисты сфотографировали, как Хикс сходила с президентского самолета без маски.

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Хикс также сопровождала президента на митинге в Миннесоте.

Каково состояние у Трампа

По состоянию на 2 октября проявлений и острых симптомов коронавируса у Трампа нет. Он находится на самоизоляции в Белом доме.

По возрасту Трамп находится в группе риска — ему 74 года.

— Будет высокий риск смерти, если у него начнется тяжелая пневмония. Ключевыми факторами риска для Трампа есть возраст и избыточный вес. Это чревато осложнениями в лечении, — объясняет Фактам ICTV врач-терапевт Иван Болкун.

Отсутствие симптомов вначале не гарантирует легкого течения болезни, предупреждает медик.

— Президент США способен продолжать бесперебойное исполнение своих обязанностей во время выздоровления, — заверил 2 октября личный врач Трампа Шон Конли.

Заявление Трампа и рынки

Информация о состоянии Трампа уже повлияла на мировые рынки. Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 4,2% — до $39,21 за баррель, а WTI упал на 4,39% — до $37,02 за баррель.

Упали также ставки на валюты, которые считаются рискованным — российский рубль, южноафриканский рэнд и австралийский доллар.

Фьючерсы Dow упали на 300 пунктов, S&P500 потеряли 1,3, а Nasdaq-100 — 1,6%. Европейские индексы также зафиксировали падение в 0,5 — 0,6%.

— После первой реакции, новость будет длительное воздействие на рынки, только если ее сочтут такой, что влияет на результаты выборов или общественное здоровье, — цитирует эксперта UBS Global Пола Донована американская газета The New York Times.

Влияние на президентские выборы

После первых предвыборных дебатов в США большинство американцев отдают предпочтение кандидату от Демократической партии Джо Байдена. Его поддерживают 54% опрошенных, а действующего президента Дональда Трампа — 41%. Об этом сообщает американское издание The Hill.

Коронавирус негативно повлияет на избирательную кампанию действующего президента США.

— Трамп заболел действительно. И он теряет чуть больше в таком случае, чем приобретает. Например, его сейчас начнут нещадно критиковать за умаление угрозы. Также он не сможет проводить свои ралли (предвыборные туры. — Ред.). С уверенностью можно сказать одно — дальше все будет горячее и выборы будут — по лезвию ножа, — обьяснил Фактам ICTV политический аналитик Олег Пономарь.

Еще один негативный пункт для Трампа — падение фондового рынка, что ему очень не на руку, добавил Пономарь.

Дебаты кандидатов в президенты США

Дональд Трамп и его оппонент от демократов Джо Байден должны провести три раунда дебатов. Еще одна встреча на теледебатах запланирована для кандидатов в вице-президенты.

Пока непонятно, как болезнь Трампа повлияет на проведение вторых президентских дебатов.

Дебаты кандидатов были запланированы так:

29 сентября — Кливленд, штат Огайо;

15 октября — Майами, штат Флорида;

22 октября — Нэшвилль, штат Теннесси;

вице-президент Майк Пенс и сенатор Камала Харрис встретятся 7 октября в Солт-Лейк-Сити, штат Юта.

После первого раунда дебатов Трампа и Байдена комиссия по президентским дебатам США заявила, что внесет изменения в порядок проведения двух следующих встреч.

Выборы президента США 2020 запланированы на 3 ноября.

Трамп и карантин

С начала пандемии Дональд Трамп скептически относился к объявлению карантина в стране. Он отказывался носить маску и не слишком придерживался социальной дистанции.

Работники Белого дома, которые контактируют с Трампом, ежедневно сдают тест на коронавирус.

Андрей Жигайло