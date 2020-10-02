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У Трампа легкие симптомы коронавируса — Белый дом

Президент США Дональд Трамп, у которого диагностировали коронавирус, будет продолжать работать.

У главы страны легкие симптомы болезни, которые не помешают ему исполнять обязанности.

— Американский народ может быть уверен, что у нас есть президент, который не только на работе, но и останется на этой должности, — заявил глава администрации Белого дома Марк Медоуз.

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По словам спикера, он настроен оптимистично, Трамп вскоре преодолеет вирус.

Коронавирус у Трампа

2 октября президент США Дональд Трамп заболел коронавирусом.

Об этом глава Белого дома написал у себя в Twitter.

Вирус выявили и у его жены Мелании. Пара ушла на карантин, где они пройдут процесс восстановления.

Источник: Reuters

Фото: Dreamstime

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