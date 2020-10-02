В Amazon почти 20 тыс. работников заразились коронавирусом

В компании Amazon заявили, что начиная с марта 2020 года коронавирусом заболели 19 816 работников.

Это 1,44% от 1,37 млн сотрудников Amazon и ее субсидиарной компании Whole Foods.

Ранее Amazon критиковали работники и профсоюзы, обвиняя в том, что компания создает риски для здоровья сотрудников.

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На что Amazon отметил, что уровень заражения значительно ниже, чем ожидалось.

Крупнейший интернет-магазин за все время пандемии коронавируса держал свои помещения открытыми, чтобы удовлетворить спрос среди покупателей.

В Amazon сообщили, что выделили более 100 млн защитных масок и ввели температурную проверку на всех своих объектах. Также были введены меры социального дистанцирования и дополнительной уборки.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 2 октября в Украине антирекорд по количеству больных коронавирусом. За последние сутки обнаружили 4 633 новых случаев Covid-19.

За прошедшие сутки 68 человек умерли от осложнений. В общем уже известно о 4 261 жертве коронавируса. В то же время 2 148 человек выздоровели. За время эпидемии болезни победил 96 591 человек.

Наибольшее количество больных было зафиксировано в Киеве — 23 602, во Львовской области — 20 826, Харьковской — 19 588, Черновицкой — 14 787.

Источник: BBC