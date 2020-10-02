PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

Ученые обнаружили крупнейших распространителей коронавируса

Ученые университета Джона Хопкинса, Калифорнийского и Принстонского университетов назвали вероятных распространителей коронавируса.

Больше всего Covid-19 распространяют маленькие дети и молодые люди, которые болеют коронавирусной инфекции в легкой форме или бессимптомно.

Читайте: Количество госпитализированных пациентов с Covid-19 растет — Степанов

Во время исследований, ученые изучали пациентов из Индии, которые уже переболели коронавирусом, а именно 85 тыс. подтвержденных случаев среди 575 тыс. жителей на юго-востоке страны.

Специалистами было установлено, что 71% инфицированных людей не передавали вирус через контакты с другими людьми. Также они обнаружили, что на 8% зараженных приходилось 60% новых случаев.

Кроме этого, ученые обнаружили, что у тяжелобольных пациентов летальный исход наблюдался через шесть дней после госпитализации. В основном это были пожилые люди от 50 лет.

По проведенным исследованиям, ученые узнали, что дети и молодежь, на долю которых приходится треть случаев Covid-19, оказались ответственные за две трети новых инфекций.

Коронавирус в Украине

По статистике коронавируса в Украине по состоянию на 2 октября было обнаружено 4 633 новых случая. Всего на коронавирусной инфекцией болеет 217 661 украинец.

За прошедшие сутки 68 человек умерли от осложнений, выздоровели — 2 193.

Наибольшее количество больных коронавирусом в Киеве — 23 602, во Львовской области — 20 826, Харьковской — 19 588, Черновицкой — 14 787.

Источник: Sciense

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка