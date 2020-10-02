Ученые обнаружили крупнейших распространителей коронавируса

Ученые университета Джона Хопкинса, Калифорнийского и Принстонского университетов назвали вероятных распространителей коронавируса.

Больше всего Covid-19 распространяют маленькие дети и молодые люди, которые болеют коронавирусной инфекции в легкой форме или бессимптомно.

Читайте: Количество госпитализированных пациентов с Covid-19 растет — Степанов

Во время исследований, ученые изучали пациентов из Индии, которые уже переболели коронавирусом, а именно 85 тыс. подтвержденных случаев среди 575 тыс. жителей на юго-востоке страны.

Специалистами было установлено, что 71% инфицированных людей не передавали вирус через контакты с другими людьми. Также они обнаружили, что на 8% зараженных приходилось 60% новых случаев.

Кроме этого, ученые обнаружили, что у тяжелобольных пациентов летальный исход наблюдался через шесть дней после госпитализации. В основном это были пожилые люди от 50 лет.

По проведенным исследованиям, ученые узнали, что дети и молодежь, на долю которых приходится треть случаев Covid-19, оказались ответственные за две трети новых инфекций.

Коронавирус в Украине

По статистике коронавируса в Украине по состоянию на 2 октября было обнаружено 4 633 новых случая. Всего на коронавирусной инфекцией болеет 217 661 украинец.

За прошедшие сутки 68 человек умерли от осложнений, выздоровели — 2 193.

Наибольшее количество больных коронавирусом в Киеве — 23 602, во Львовской области — 20 826, Харьковской — 19 588, Черновицкой — 14 787.

Источник: Sciense