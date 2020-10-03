Президент США Дональд Трамп, который заразился коронавирусом, проходит экспериментальное лечение.

В частности, ему сделали инъекцию коктейля из антител фирмы Regeneron. По словам его врача Шона Конли, инъекция призвана снизить уровень вируса в крови.

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Также Трамп принимает цинк, витамин D, фамотидин, мелатонин и аспирин.

Шон Конли добавил, что президент США чувствует себя уставшим, но он в хорошем настроении.

У жены Дональда Трампа Мелании мягкий кашель и головная боль.

Также стало известно, что Дональда Трампа госпитализируют в военный госпиталь.

— В качестве меры предосторожности и по рекомендации его врача и медицинских экспертов президент будет работать из президентского офиса в военном госпитале имени Уолтера Рида на протяжении нескольких последующих дней, — заявила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макэнани.

Коронавирус у Трампа

Президент США Дональд Трамп заболел коронавирусом. 2 октября он и жена Мелания получили положительные тесты на Covid-19.

Согласно 25-й поправкой конституции США, віце-президент Майкл Пенс будет исполнять обязанности главы Белого дома в случае ухудшения состояния Трампа. У него тест на Covid-19 отрицательный.

Накануне Трамп провел дебаты с другим кандидатом в президенты США Джо Байденом. Поэтому ему и его жене также пришлось делать тест. У них вирус не обнаружили.