Состояние президента США Дональда Трампа, который заболел коронавирусом, хорошее.
Глава страны не испытывает никаких трудностей с дыханием и передвижением.
— У президента дела идут очень хорошо, — заявил лечащий врач Трампа Шон Конли.
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По состоянию на 3 октября Трамп не нуждается в аппарате ИВЛ, все его органы функционируют нормально.
Коронавирус у Трампа
2 октября стало известно, что президент США Дональд Трамп заболел коронавирусом.
Болезнь также обнаружили у его жены Мелании.
Сначала в Белом доме заявляли о хорошем самочувствии Трампа и его готовности продолжать работу, однако позже стало известно, что его госпитализируют в больницу, где он будет проходить экспериментальное лечение.
Источник: NBC News