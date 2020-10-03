Состояние президента США Дональда Трампа, который заболел коронавирусом, хорошее.

Глава страны не испытывает никаких трудностей с дыханием и передвижением.

— У президента дела идут очень хорошо, — заявил лечащий врач Трампа Шон Конли.

Читайте: Коктейль из антител и витамин D: Трампа госпитализируют из-за коронавируса

По состоянию на 3 октября Трамп не нуждается в аппарате ИВЛ, все его органы функционируют нормально.

Коронавирус у Трампа

2 октября стало известно, что президент США Дональд Трамп заболел коронавирусом.

Болезнь также обнаружили у его жены Мелании.

Сначала в Белом доме заявляли о хорошем самочувствии Трампа и его готовности продолжать работу, однако позже стало известно, что его госпитализируют в больницу, где он будет проходить экспериментальное лечение.

Источник: NBC News