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Факты / Мир

Выздоровели почти 24 млн людей на планете: коронавирус в мире 3 октября

34 502 880 инфицированных Covid-19 – такая статистика коронавируса в мире по состоянию на утро 3 октября.

Из них 1 026 753 – скончались в результате осложнений, вызванных Covid-19, а выздоровели 23 953 847 человек.

Антилидеры по количеству заболевших Covid-19:

  • США — 7 332 019;
  • Индия — 6 394 068;
  • Бразилия — 4 847 092;
  • Россия — 1 188 928;
  • Колумбия — 841 532.

Очень близки к пятому месту с мире Перу и Испания. Украина в этом списке – 25-я (между Канадой и Израилем) с 223 376 случаями коронавируса.

Читайте: Коронавирус в мире: карта распространения

Где больше всего летальных случаев:

  • США — 208 693;
  • Бразилия — 144 680;
  • Индия — 99 773;
  • Мексика — 78 492;
  • Великобритания — 42 358.

Безусловный лидер среди стран, где больше всего людей побороли инфекцию – Индия (5 352 078), на втором месте Бразилия, где таких 4 299 659. Тройку лидеров замыкают США – 2 873 369 тех, кто выздоровел.

Коронавирус в мире 2 октября

По состоянию на 2 октября в мире было 34 478 930 случаев заражения Covid-19. Из них 1 027 638 пациентов умерли от осложнений коронавируса.

Вчера Украина в рейтинге стран по количеству зараженных также находилась на 25 месте.

Фото: Dreamstime

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