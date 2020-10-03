34 502 880 инфицированных Covid-19 – такая статистика коронавируса в мире по состоянию на утро 3 октября.

Из них 1 026 753 – скончались в результате осложнений, вызванных Covid-19, а выздоровели 23 953 847 человек.

Антилидеры по количеству заболевших Covid-19:

США — 7 332 019;

Индия — 6 394 068;

Бразилия — 4 847 092;

Россия — 1 188 928;

Колумбия — 841 532.

Очень близки к пятому месту с мире Перу и Испания. Украина в этом списке – 25-я (между Канадой и Израилем) с 223 376 случаями коронавируса.

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Где больше всего летальных случаев:

США — 208 693;

Бразилия — 144 680;

Индия — 99 773;

Мексика — 78 492;

Великобритания — 42 358.

Безусловный лидер среди стран, где больше всего людей побороли инфекцию – Индия (5 352 078), на втором месте Бразилия, где таких 4 299 659. Тройку лидеров замыкают США – 2 873 369 тех, кто выздоровел.

Коронавирус в мире 2 октября

По состоянию на 2 октября в мире было 34 478 930 случаев заражения Covid-19. Из них 1 027 638 пациентов умерли от осложнений коронавируса.

Вчера Украина в рейтинге стран по количеству зараженных также находилась на 25 месте.