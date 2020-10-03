Коронавирус серьезно ударил по предвыборной кампании Дональда Трампа. Вслед за президентом США Covid-19 подтвердился у руководителя его штаба Билла Степьена.

По данным СМИ, у Степиена слабые симптомы заболевания, они больше напоминают грипп.

Он планирует продолжить работу в удаленном режиме до завершения карантина.

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Коронавирус у Трампа

2 октября президент США Дональд Трамп заболел коронавирусом, первая леди также получила положительный тест на Covid-19.

3 октября Трампа привезли в военный госпиталь имени Уолтера Рида , где он пройдет экспериментальное лечение.

Ему уже сделали инъекцию коктейля из антител фирмы Regeneron.

Также Трамп принимает цинк, витамин D, фамотидин, мелатонин и аспирин.

Врач сказал, что президент США чувствует себя уставшим, но он в хорошем настроении.

Источник: Politico