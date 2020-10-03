Коронавирус серьезно ударил по предвыборной кампании Дональда Трампа. Вслед за президентом США Covid-19 подтвердился у руководителя его штаба Билла Степьена.
По данным СМИ, у Степиена слабые симптомы заболевания, они больше напоминают грипп.
Он планирует продолжить работу в удаленном режиме до завершения карантина.
Читайте: У Трампа коронавирус — повлияет ли это на выборы президента США
Коронавирус у Трампа
2 октября президент США Дональд Трамп заболел коронавирусом, первая леди также получила положительный тест на Covid-19.
3 октября Трампа привезли в военный госпиталь имени Уолтера Рида , где он пройдет экспериментальное лечение.
Ему уже сделали инъекцию коктейля из антител фирмы Regeneron.
Также Трамп принимает цинк, витамин D, фамотидин, мелатонин и аспирин.
Врач сказал, что президент США чувствует себя уставшим, но он в хорошем настроении.
Источник: Politico