Военные объекты в городах Азербайджана отныне стали целями армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
Соответствующее сообщение разместил 4 октября на своей странице в Facebook представитель Министерства обороны НКР Арцруни Ованнисян.
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— Военные объекты в крупных городах Азербайджана отныне становятся целью армии обороны. Жителей Азербайджана призываю оставить эти города, чтобы избежать возможных потерь, — написал он.
#ՀՐԱՏԱՊ
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Опубліковано Արծրուն Հովհաննիսյան Субота, 3 жовтня 2020 р.
Он утверждает, что, азербайджанская армия продолжает наносить удары по Степанакерту из систем Полонез и Град.
Война в Нагорном Карабахе
Минобороны Азербайджана опровергло информацию об уничтожении военного аэродрома в Гяндже. В результате обстрелов пострадали мирные жители, застройки и инфраструктура города.
Утром 4 октября власти самопровозглашенной республики Нагорный Карабах заявила, что уничтожила авиабазу Гяндж в Азербайджане.
Источник: Արծրուն Հովհաննիսյան