Военные объекты в городах Азербайджана отныне стали целями армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

Соответствующее сообщение разместил 4 октября на своей странице в Facebook представитель Министерства обороны НКР Арцруни Ованнисян.

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— Военные объекты в крупных городах Азербайджана отныне становятся целью армии обороны. Жителей Азербайджана призываю оставить эти города, чтобы избежать возможных потерь, — написал он.

#ՀՐԱՏԱՊ Չնայած բազմաթիվ նախազգուշացումներին՝ Ադրբեջանի ահաբեկչական բանակը շարունակում է թիրախավորել Ստեփանակերտի խաղաղ… Опубліковано Արծրուն Հովհաննիսյան Субота, 3 жовтня 2020 р.

Он утверждает, что, азербайджанская армия продолжает наносить удары по Степанакерту из систем Полонез и Град.

Война в Нагорном Карабахе

Минобороны Азербайджана опровергло информацию об уничтожении военного аэродрома в Гяндже. В результате обстрелов пострадали мирные жители, застройки и инфраструктура города.

Утром 4 октября власти самопровозглашенной республики Нагорный Карабах заявила, что уничтожила авиабазу Гяндж в Азербайджане.

Источник: Արծրուն Հովհաննիսյան