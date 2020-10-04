Минобороны Азербайджана опровергло информацию об уничтожении военного аэродрома в Гяндже.

В ведомстве отметили, что в результате обстрелов пострадали мирные жители, застройки и инфраструктура города.

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— Распространенная армянской стороной информация о якобы обстреле военного объекта в городе Гянджа является провокационной и ложной, — говорится в сообщении.















Азербайджан опроверг уничтожение военного аэродрома в Гяндже, обстреляли мирное население / 4 фотографии

В МИД Азербайджана сообщили, что в результате обстрела погиб один мирный житель города Гянджи и четверо были ранены.

Утром 4 октября власти самопровозглашенной республики Нагорный Карабах заявила, что уничтожила авиабазу Гяндже в Азербайджане. Об этом сообщил пресс-секретарь президента непризнанной республики Нагорный Карабах Ваграм Погосян.

Источник: Минобороны Азербайджана