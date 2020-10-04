Борис Джонсон рассматривает вероятность Brexit без нового соглашения с ЕС

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отметил, чтобы переходный период Brexit заканчивается без заключения нового торгового соглашения с ЕС, однако, страна могла бы жить и с таким результатом.

31 декабря 2020 года завершается переходный период в отношениях между ЕС и Великобританией. Во время телефонного разговора глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен и Борис Джонсон договорились о возобновлении переговоров относительно соглашения после Brexit.

Читайте: Brexit: ЕС усиливает подготовку относительно торгового соглашения с Великобританией

— Я думаю, что это нужно сделать. К сожалению, есть несколько сложных моментов, которые нужно решить, и нет сомнений, что ЕС должен понять, что мы крайне серьезно относимся к необходимости контроля своих законов и норм, и они должны понимать, что репатриация рыбного хозяйства Великобритании очень важна, — сказал Джонсон.

Главный переговорщик ЕС Мишель Барнье распространил коммюнике по итогам девятого раунда переговоров, которые состоялись в Брюсселе. Он отметил, что есть позитивные сдвиги в позициях обеих сторон, однако существуют серьезные разногласия по отдельным вопросам.

Европейский Союз заявляет, что любое соглашение должно быть подписано до конца октября 2020 года. Это необходимо для того, чтобы оставить достаточно времени для ратификации соглашения до конца года.

Brexit

1 октября стало известно, что ЕС может начать судебный процесс против Великобритании из-за нарушения условий Brexit.

Еврокомиссия готовит официальное письмо в правительство страны, который может быть стартом судебного разбирательства. Так она отреагировала на законопроект о внутреннем рынке, который приняла Великобритания.

Также ЕС предоставил правительству страны месяц для рассмотрения письма. И хотя этот шаг не влечет за собой немедленных негативных последствий, он свидетельствует о росте напряженности между ЕС и Великобританией.