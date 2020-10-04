PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

Больной коронавирусом Трамп записал видеообращение

Больной коронавирусом президент США Дональд Трамп записал видео из больницы. Заявил о нормальном самочувствии и готовности вернуться к предвыборной кампании.

Видео опубликовано в официальном Twitter-аккаунте Трампа.

Лидер США рассказал, что когда только попал в больницу, чувствовал себя плохо.

ЧитайтеТрамп заболел коронавирусом

— Жду, когда можно будет вернуться к предвыборной кампании и довести ее до конца, — заявил Трамп.

Он подчеркнул, что лечение проходит хорошо.

Трамп находится в военном госпитале имени Уолтера Рида в Вашингтоне.

Covid-19 у Трампа

Коронавирус негативно повлияет на избирательную кампанию Дональда Трампа, считают эксперты.

После первых предвыборных дебатов в США большинство американцев отдают предпочтение кандидату от Демократической партии Джо Байдена. Его поддерживают 54% опрошенных, а действующего президента Дональда Трампа — 41%.

Выборы президента США запланированы на 3 ноября.

Источник: Donald J. Trump

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка