Больной коронавирусом Трамп записал видеообращение

Больной коронавирусом президент США Дональд Трамп записал видео из больницы. Заявил о нормальном самочувствии и готовности вернуться к предвыборной кампании.

Видео опубликовано в официальном Twitter-аккаунте Трампа.

Лидер США рассказал, что когда только попал в больницу, чувствовал себя плохо.

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— Жду, когда можно будет вернуться к предвыборной кампании и довести ее до конца, — заявил Трамп.

Он подчеркнул, что лечение проходит хорошо.

Трамп находится в военном госпитале имени Уолтера Рида в Вашингтоне.

Covid-19 у Трампа

Коронавирус негативно повлияет на избирательную кампанию Дональда Трампа, считают эксперты.

После первых предвыборных дебатов в США большинство американцев отдают предпочтение кандидату от Демократической партии Джо Байдена. Его поддерживают 54% опрошенных, а действующего президента Дональда Трампа — 41%.

Выборы президента США запланированы на 3 ноября.

Источник: Donald J. Trump