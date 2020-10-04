Больной коронавирусом Трамп записал видеообращение

Больной коронавирусом президент США Дональд Трамп записал видео из больницы. Заявил о нормальном самочувствии и готовности вернуться к предвыборной кампании.
Видео опубликовано в официальном Twitter-аккаунте Трампа.
Лидер США рассказал, что когда только попал в больницу, чувствовал себя плохо.
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— Жду, когда можно будет вернуться к предвыборной кампании и довести ее до конца, — заявил Трамп.
Он подчеркнул, что лечение проходит хорошо.
Трамп находится в военном госпитале имени Уолтера Рида в Вашингтоне.
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 3, 2020
Covid-19 у Трампа
Коронавирус негативно повлияет на избирательную кампанию Дональда Трампа, считают эксперты.
После первых предвыборных дебатов в США большинство американцев отдают предпочтение кандидату от Демократической партии Джо Байдена. Его поддерживают 54% опрошенных, а действующего президента Дональда Трампа — 41%.
Выборы президента США запланированы на 3 ноября.
Источник: Donald J. Trump