Основатель модного дома Kenzo и дизайнер Кендзо Такада умер от коронавируса.

Сообщается, что японский дизайнер умер от последствий коронавируса в больнице США в Нейи-сюр-Сен. Кендзо Такада был 81 год.

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Он стал первым японским дизайнером, который представил себя на подиумах Парижа, куда Кендзо переехал в 1965 году.

Умерла Дайана Ригг

10 сентября умерла британская актриса Дайана Ригг на 83-м году жизни. В марте 2020 года в нее диагностировали рак.

Первую популярность актриса почувствовала после роли в фильме На секретной службе ее Величества. В 2013-2017 годах Дайана Ригг сыграла в сериале Игра престолов Оленн Тайрел — фактическую главу одного из домов Семи Королевств.