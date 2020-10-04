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Факты / Мир

Почти 35 млн случаев с начала пандемии: коронавирус в мире 4 октября

В мире 4 октября зафиксировали почти 90 тыс. новых случаев коронавируса, в общем 34 820 832 больных Covid-19.

Умерло за сутки 1,8 тыс. человек, в общем 1 032 136.

Выздоровело более 24 млн человек, за сутки 92 228.

Читайте: Коронавирус в мире: карта распространения

Антилидер по количеству больных Covid-19:

  • США — 7 382 194;
  • Индия — 6 473 544;
  • Бразилия — 4 906 833;
  • Россия — 1 198 663;
  • Колумбия — 848 147.

Украина в этом списке 25 — между Канадой и Израилем.

Лидер среди стран, где больше всего выздоровели людей — Индия (5 352 078), на втором месте Бразилия (4 299 659). Тройку замыкает США (2 873 369).

Где больше всего летальных случаев:

  • США — 209 382;
  • Бразилия — 145 987;
  • Индия — 100 842;
  • Мексика — 78 880;
  • Великобритания — 42 407.

Коронавирус в мире 3 октября

Статистика коронавируса в мире 3 октября показывает следующие данные:

  • 34 502 880 инфицированных Covid-19.
  • 1 026 753 — умерли в результате осложнений, вызванных Covid-19;
  • выздоровело 23 953 847 человек.

Среди антилидеров — США, Индия и Бразилия. Украина находилась на 25 месте в мире.

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