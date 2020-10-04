Власти самопровозглашенной республики Нагорный Карабах заявили, что уничтожили авиабазу Гяндже в Азербайджане. По их словам, это было ответом на обстрел Степанакерта.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента непризнанной республики Нагорный Карабах Ваграм Погосян.

— Гянджинский военный аэродром исчез, — написал пресс-секретарь.

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявил, что военные объекты, дислоцированные в крупных городах Азербайджана, стали мишенью Армии обороны.

Он призвал все население Азербайджана покинуть города, чтобы избежать возможных потерь среди людей.

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В Министерстве обороны Азербайджана подтвердили обстрел города Гянджа, не уточнив о состоянии военного объекта.

4 октября главный город непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерт претерпел обстрел. По словам местных властей, азербайджанские военные применили системы Полонез и Смерч.

Вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе начался в ночь на 27 сентября. Армянские и азербайджанские войска начали активные боевые действия, ввели военное положение и мобилизацию.

Ежедневно обе страны сообщают о боевых потерях и жертвы среди населения.

Сейчас Армения объявила, что готова к мирным переговорам с Нагорным Карабахом. Министр иностранных дел отметил, что для прекращения огня они готовы сотрудничать с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе на основе договоренностей 1994-1995 годов.

Источник: Armenpress