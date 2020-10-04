Протесты в Беларуси: участники митинга сломали водомет

В Минске во время акции протеста митингующие обступили водомет, сняли с него канистры с красящей жидкостью и вылили ее на дорогу.
В результате чего водомет вышел из строя и пустил струю воды в силовиков.
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Также из строя вышел еще один водомет. Машина пустила мощную струю воды, в этот момент с нее слетели баки с красящей жидкостью и металлические конструкции.
Протесты в Беларуси 4 октября
4 октября в Беларуси возобновились протесты. Митингующие собрались в центре столицы на Немиге.
Правоохранительные органы Беларуси уже начали задержания. Перед началом самого протеста в столице была замечена военная спецтехника, которую применяют для разгона митингов.