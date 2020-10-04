PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

Протесты в Беларуси: участники митинга сломали водомет

В Минске во время акции протеста митингующие обступили водомет, сняли с него канистры с красящей жидкостью и вылили ее на дорогу.

В результате чего водомет вышел из строя и пустил струю воды в силовиков. 

Читайте: Не выходи из комнаты, не совершай ошибку: беларусы получили новые СМС от МВД

Также из строя вышел еще один водомет. Машина пустила мощную струю воды, в этот момент с нее слетели баки с красящей жидкостью и металлические конструкции.

Протесты в Беларуси 4 октября

4 октября в Беларуси возобновились протесты. Митингующие собрались в центре столицы на Немиге.

Правоохранительные органы Беларуси уже начали задержания. Перед началом самого протеста в столице была замечена военная спецтехника, которую применяют для разгона митингов.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка