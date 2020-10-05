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Факты / Мир

Возле Белого дома установили 20 тыс. стульев в память об умерших от Covid-19

На выходных напротив Белого дома активисты установили 20 тыс. пустых стульев, каждый из которых символизирует 10 американцев, умерших от Covid-19.

В прошлом месяце в США количество умерших от коронавируса превысило 200 тыс. человек. Группа Covid Survivors for Change, которая призвана помочь пострадавшим от вируса найти группы поддержки и другие ресурсы, объявила воскресенье национальным днем ​​памяти.

Коронавирус в США: у Белого дома установили пустые стулья в память об умерших

Активисты призывают чиновников сделать больше для разработки национального плана безопасности и восстановления.

Коронавирус в мире

Статистика коронавируса в мире на 5 октября свидетельствует о 35 075 423 больных. За сутки обнаружили еще более 270 случаев.

Пандемия унесла жизни уже 1 036 095 человек за сутки — более 4 тыс.

Соединенные Штаты остаются антилидерами по количеству больных (7 420 779 человек) и умерших (209 821) от коронавируса.

Фото: Katherine Frey/The Washington Post

Источник: The Washington Post

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