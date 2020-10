Коронавирус в США: у Белого дома установили пустые стулья в память об умерших

На выходных напротив Белого дома активисты установили 20 тыс. пустых стульев, каждый из которых символизирует 10 американцев, умерших от Covid-19.

WATCH: As the president remains in Walter Reed hospital with Covid-19, 20,000 chairs have been placed on the Ellipse to represent a fraction of the over 200,000 Americans who have died from the virus.

????: @EvyMages pic.twitter.com/3mcxuYG2xO

— Washingtonian (@washingtonian) October 4, 2020