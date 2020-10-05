Коронавирус в США: у Белого дома установили пустые стулья в память об умерших

На выходных напротив Белого дома активисты установили 20 тыс. пустых стульев, каждый из которых символизирует 10 американцев, умерших от Covid-19.

WATCH: As the president remains in Walter Reed hospital with Covid-19, 20,000 chairs have been placed on the Ellipse to represent a fraction of the over 200,000 Americans who have died from the virus. ????: @EvyMages pic.twitter.com/3mcxuYG2xO — Washingtonian (@washingtonian) October 4, 2020

В прошлом месяце в США количество умерших от коронавируса превысило 200 тыс. человек. Группа Covid Survivors for Change, которая призвана помочь пострадавшим от вируса найти группы поддержки и другие ресурсы, объявила воскресенье национальным днем ​​памяти.

Активисты призывают чиновников сделать больше для разработки национального плана безопасности и восстановления.

Коронавирус в мире

Статистика коронавируса в мире на 5 октября свидетельствует о 35 075 423 больных. За сутки обнаружили еще более 270 случаев.

Пандемия унесла жизни уже 1 036 095 человек за сутки — более 4 тыс.

Соединенные Штаты остаются антилидерами по количеству больных (7 420 779 человек) и умерших (209 821) от коронавируса.

Фото: Katherine Frey/The Washington Post