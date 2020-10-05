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Факты / Мир

Больной Трамп неожиданно покинул госпиталь – причина

Американские телеканалы показали, как больной коронавирусом президент США Дональд Трамп из окна автомобиля машет своим сторонникам.

Он решил ненадолго покинуть госпиталь, в котором проходит курс лечения, чтобы поблагодарить людей, собравшихся у здания учреждения.

Его кортеж проехал мимо группы людей. Трамп не выходил из авто и был в маске.

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Коронавирус у Трампа

Больного на коронавирус президента США Дональда Трампа в пятницу привезли в военный госпиталь имени Уолтера Рида в Вашингтоне.

Вчера из больницы он записал видеообращение, заявив, что чувствует себя нормально, поэтому готов вернуться к предвыборной кампании.

При этом эксперты считают, что коронавирус негативно отразится на его предвыборной кампании. После дебатов большинство американцев отдают предпочтение кандидату от Демократической партии Джо Байдену. Его поддерживают 54% опрошенных, а Трампа – 41%.

Источник: ВВС

Фото: Dreamstime

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