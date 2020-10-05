Просмотр чужой переписки в Facebook могут признать буллингом

Использование данных человека из соцсети Facebook может быть определено как буллинг.

В этом году Европейский суд по правам человека рассмотрел дело по буллингу в интернете и впервые признал его формой насилия над женщинами.

Жертва подала в суд на своего мужа, который использовал ее данные, включая информацию с Facebook — переписку, документы, изображения.

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Виновнику назначили административный штраф. Судьи подчеркнули, что насилие может осуществляться не только физически, но и с помощью запугивания и использования данных жертвы.

В делах по домашнему насилию могут рассматриваться случаи доступа к аккаунту человека, просмотра или сохранения его переписки.

Совет национальной безопасности и обороны занимается созданием Стратегии кибербезопасности Украины.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, в проекте берут участие представители ключевых государственных органов. Они будут ориентироваться на опыт ЕС.

Источник: ECHR. Ukrainian Aspect