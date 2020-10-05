Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джо Байден опережает Дональда Трампа на 10%.

Об этом свидетельствуют данные опроса Reuters/Poll Ipsos.

Среди взрослых, которые планируют голосовать на выборах 3 ноября, 51% поддержат Байдена, а 41% заявили, что проголосуют за Трампа.

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Еще 4% выбрали другого кандидата, еще 4% заявили, что не определились с выбором.

Таким образом, за месяц до выборов Байден сохранил преимущество в общенациональном голосовании.

Но для того, чтобы стать президентом, кандидат должен победить в достаточном количестве штатов, чтобы выиграть Коллегию выборщиков, а опросы в наиболее конкурентных штатах показывают, что Трамп почти так же популярен, как Байден.

Выборы в США

Каждые четыре года в США проходят выборы и происходят они в первый вторник ноября после первого понедельника.

В этом году выборы в США пройдут 3 ноября. На них могут выбрать 46-го президента (если Трамп не пойдет на второй срок).

В США есть две правящие партии: консервативные республиканцы и либеральные демократы. Представители на президентских выборах — Дональд Трамп и Джо Байден, соответственно.

Перед выборами должно пройти три тура дебатов.

Первый раунд дебатов кандидатов в президенты США состоялся в ночь на среду.