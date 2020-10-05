Статистика коронавируса в мире на 5 октября свидетельствует о 35075423 больных. За сутки обнаружили еще более 270 случаев.

Пандемия унесла жизни уже 1036095 человек в сутки — более 4000.

Антилидер по количеству больных Covid-19:

США — 7 420 779;

Индия — 6 549 373;

Бразилия — 4 915 289;

Россия — 1 209 039;

Колумбия — 855 052.

Где больше всего летальных случаев:

США — 209 821;

Бразилия — 146 352;

Индия — 101 782;

Мексика — 79 088;

Великобритания — 42 440.

По количеству больных Украина занимает 25 место — между Израилем и Канадой.

Карантин в мире

Власти Саудовской Аравии от 4 октября частично отменила запрет на совершение паломничества к исламским святыням, введенный из-за эпидемии коронавируса.

Между тем правительство Франции объявило Париж и его пригороды зоной максимальной опасности в связи с распространением коронавируса.

Коронавирус 4 октября

Для сравнения, статистика коронавируса в мире на 4 октября свидетельствует о 34 820 832 больных.

Умерло за сутки 1,8 тыс. человек, всего 1 032 136, выздоровели более 24 млн человек в сутки 922 28.