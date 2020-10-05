В Кыргызстане продолжаются массовые протесты из-за несогласия с результатами парламентских выборов. Полиция начала разогнала протесты, но они вспыхнули с новой силой ближе к вечеру.

Митингующие возвели баррикады на улице Киевской.

Спецназовцы попытались разобрать баррикаду и разогнать митинг, но у них полетели камни и зажигательные смеси.

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Силовики используют резиновые пули и шумовые гранаты.

Пострадало более 10 протестующих. Среди них — лидер партии Ака Мекен Жанара Акаева.

Протесты в Бишкеке

5 октября в центре Бишкека вспыхнули протесты из-за предварительные результаты выборов в парламент Кыргызстана.

Согласно первым данным подсчетов, лидируют две партии — Биримдик, членом которой является родной брат действующего президента страны. Второй победитель выборов — Мекен Кыргызстан, которую, по сообщениям СМИ, финансирует бывший заместитель председателя Государственной таможенной службы, замешан в скандалах по отмыванию денег.

Эти результаты не понравились людям, поэтому они собрались в центре столицы и двинулись к зданию парламента.

Источник: kaktus.media

Видео: Спутник Киргизия