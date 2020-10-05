Статистика врет: ВОЗ назвала количество инфицированных коронавирусом

“Наилучшие оценки” Всемирной организации здравоохранения показывают, что примерно 1 из 10 человек во всем мире мог заразиться коронавирусом.

Об этом заявил исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения доктор Майкл Райан.

Цифры различаются в городах и селах, а также среди разных групп населения, но в конечном итоге это означает, “что подавляющее большинство в мире остается в опасности”, добавил эксперт ВОЗ.

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Статистика сильно занижает реальную цифру

Последняя оценка ВОЗ, которая говорит об инфицировании более 760 млн человек при нынешнем населении мира, составляющем около 7,6 млрд, намного превышает количество подтвержденных случаев коронавируса, подсчитанное Университетом Джона Хопкинса, которое в настоящее время превышает 35 млн во всем мире.