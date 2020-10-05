PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

Статистика врет: ВОЗ назвала количество инфицированных коронавирусом

“Наилучшие оценки” Всемирной организации здравоохранения показывают, что примерно 1 из 10 человек во всем мире мог заразиться коронавирусом.

Об этом заявил исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения доктор Майкл Райан.

Цифры различаются в городах и селах, а также среди разных групп населения, но в конечном итоге это означает, “что подавляющее большинство в мире остается в опасности”, добавил эксперт ВОЗ.

Читайте: В Украине уже более 230 тыс. больных коронавирусом, за сутки 3 774 случая

Статистика сильно занижает реальную цифру

Последняя оценка ВОЗ, которая говорит об инфицировании более 760 млн человек при нынешнем населении мира, составляющем около 7,6 млрд, намного превышает количество подтвержденных случаев коронавируса, подсчитанное Университетом Джона Хопкинса, которое в настоящее время превышает 35 млн во всем мире.

Источник: ABC News

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка