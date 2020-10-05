Президент США Дональд Трамп не сообщила о первом положительном результате теста на коронавирус.

Он знал, что болен, еще до появления в эфире телеканала Fox News, где рассказал о диагнозе своей помощницы Хоуп Хикс, но скрыл результат своего экспресс-теста.

Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Тогда в интервью Трамп сказал, что уже сдал тест, однако его результатов еще не знал.

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По данным WSJ, глава Белого дома к этому времени уже знал о результатах первого экспресс-теста, однако ожидал появления результатов второй, более тщательной и точной медицинской проверки.

Согласно правилам для сотрудников Белого дома, вторая, более точная проверка на коронавирус, делается после обнаружения заражения экспресс-тестом.

Коронавирус у Трампа

2 октября стало известно, что Дональд Трамп заболел коронавирусом. Положительный результат теста также оказался у его жены Мелании.

Президент пообещал немедленно приступить к лечению и соблюдению карантина.

Накануне ближайшая советница Трампа Хоуп Хикс получила положительный тест на Covid-19, после чего Трамп с женой Меланиею самоизолировался и сдал тест.