Реакция Путина на гибель Курска в разговоре с Клинтоном

Еще в 2019 году на сайте цифровой библиотеки Билла Клинтона опубликовали стенограммы разговоров президента США с главой Кремля Владимиром Путиным.

Они датируются 1999-2001 годами, раньше эти разговоры были засекреченными.

Так, во время встречи в Нью-Йорке 6 сентября 2000 года Клинтон и Путин обсуждали гибель 118 членом экипажа атомной подводной лодки Курск.

Если Билл Клинтон сочувствовал Путину из-за гибели людей, а также о том, что ему пришлось столкнуться с огромной критикой.

Читайте: Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира

Также президент США отметил, что переживает из-за всех чрезвычайных событий, которые происходят в мире.

Однако Владимир Путин на сожаления ответил, что как бы он не поступил в той ситуации, это все равно бы отразилось на его рейтинге.

— Я оказался в ловушке между плохими и худшими вариантами. Мне говорили, что если бы я сразу спустил туда маленькую подводную лодку и хотя бы попытался спасти парней, мои рейтинги выросли бы. Нельзя позволять делать что-то подобное ради пиара. Нужно отдавать приоритет реальному спасению людей, — заявил Путин.

Далее он также продолжил свой монолог о рейтингах и опросах.

— Я ценю вашу искреннюю поддержку. Как ни странно, последующие опросы показали, что этот инцидент не повлиял на мое положение. Но я очень боюсь, что нечто подобное может повториться, — добавил Владимир Путин.

12 августа 2000 года затонула подлодка Курск, тогда погибли 118 членом экипажа. В этот же день Владимир Путин уехал в отпуск. О трагедии ему сообщили на следующий день, а публично об этом стало известно только 14 августа.

Однако Путин не прерывал свой отпуск до 18 августа.

Только 22 августа власти официально признали гибель моряков. Однако вице-премьер Илья Клебанов заявил, что власти знали о гибели экипажа еще 14 августа. Хотя 16 и 20 августа Путин во время своих выступлений твердил, что спасатели делают все, чтобы спасти моряков.