Тихановская хочет встретиться с Путиным: оппозиционер назвала причину

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила, что хотела бы встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом Тихановская заявила во время встречи с представителями белорусской диаспоры в Берлине 5 октября и объяснила, что хотела бы при помощи этой встречи понять, почему Путин поддерживает президента Беларуси Александра Лукашенко.

Главный оппозиционер Беларуси также призналась, что хотела бы встретиться “не как политик” со своим мужем Сергеем Тихановским, который находится под арестом.

В правительстве Германии анонсировали встречу немецкого канцлера Ангелы Меркель и Светланы Тихановской 6 октября.

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Тихановская по поводу встречи Путина и Лукашенко

В сентябре Тихановская выразила сожаление по поводу встречи Путина и Лукашенко в Сочи.

— Нам очень жаль, что господин Путин… он переходит на сторону диктатора, а не на сторону белорусского народа, — сказала она.

При этом лидер оппозиции отбросила опасения, что Россия может спланировать военную интервенцию в Беларуси, как это было в Украине.