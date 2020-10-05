В Испании начали массово тестировать людей на коронавирус, поскольку в стране началась вторая волна Covid-19.

Испания является первой страной в Европе по количеству инфицированных коронавирусом. За последний месяц, сентябрь, было выявлено более 279 тыс. больных Covid-19. Эпицентром стал Мадрид.

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Испанские власти ввели жесткие карантинные ограничения и начали массовое тестирование граждан. Каждый житель получил сообщение о дате и времени проведения исследования в соответствующей больнице.

Диагностику проводят с помощью тестов на антигены. Для этого образец берется из носоглотки, как и для ПЦР-теста.

Тестирование такого типа стоит дешевле, а результат готов за 15 минут. Стоимость одного почти €5 — 170 грн.

Власти Испании отметила, что они закупили тесты с точностью более 93%. Сейчас уже обнаружено большое количество бессимптомных больных коронавирусом. Чиновники надеются, что изоляция таких больных поможет взять ситуацию под контроль.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 5 октября в Украине обнаружили 3 774 новых случаев коронавируса. Общее количество инфицированных достигла 230 236 больных.

От осложнений в сутки умерло 33 украинца, а в целом — 4 430. Выздоровели за время эпидемии 101 252 больных, в том числе 1 145 в сутки.

Больше всего положительных тестов в сутки в Харьковской области — 446, в Киеве — 286 и в Сумской области — 282.