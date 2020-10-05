Группа ученых из Индии разработала недорогой и быстрый бумажный тест на коронавирус.

Тест Feluda получил свое название в честь известного индийского вымышленного детектива. Действие теста основано на технологии изменения генов под названием Crispr.

По оценкам ученых, тест будет давать результаты менее чем за час и будет стоить 500 рупий (около $6,75).

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Feluda может стать первым в мире бумажным тестом на Covid-19, доступным на рынке.

— Это простой, точный, надежный, масштабируемый и экономичный тест, — сказал главный научный советник правительства Индии, профессор Виджай Рагхаван.

Сейчас исследователи испытали тест на образцах около 2 тысяч пациентов, в частности тех, кто уже получал позитивный тест на коронавирус.

Экспресс-тест на Covid-19

Всемирная организация здравоохранения сообщила о создании нового более эффективного экспресс-теста на наличие коронавируса.

По данным ВОЗ, тест нового типа сможет выявить Covid-19 в течение 15-30 минут, а его цена составит $5 или 142 грн за один экземпляр.