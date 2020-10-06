В США прошли дебаты, на которые без преувеличения ждала вся Америка. Во время трансляции в пабах и кафе аншлаг был больше, чем во время футбольных или хоккейных матчей.

Шансы что встреча тет-а-тет сорвется были высокими. Штабы двух кандидатов успели перессориться еще до самой встречи.

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Сначала Джо Байден отказался пройти тест на наркотики, который настойчиво требовал сделать Дональд Трамп. Затем штаб Байдена отклонил еще одно дополнительное требование — пройти проверку на сторонние устройства в ушах.

Но встреча в Кливленде таки состоялась. К кампусу клиники, который полгода назад был полевым госпиталем для больных коронавирусом, а теперь стал главной сценой страны, запускают только около 80 зрителей — ограничение карантина. Еще почти 80 млн — караулят у телевизоров.

90 минут, шесть тем — о пандемии, состоянии экономики, расовых столкновениях, честности выборов, прошлом кандидатов. Практически с первых минут Трамп занимает наступательную позицию, постоянно перебивая Байдена. Тот, в конце концов срывается и просит Трампа замолчать.

Физиогномист Александр Иванов подробно анализирует язык эмоций и жестов оппонентов. Первую половину дебатов Джо Байден упорно не хочет встречаться взглядом с Трампом и смотрит только в камеру или на ведущего.

Основной аргумент Байдена, что 200 тыс. умерших от коронавируса — на совести Трампа, который сначала неохотно шел на карантин для бизнеса. Трамп же уверяет, что спас тысячи жизней, чего, по его словам, не смогла бы сделать команда демократов.

На на это Байден вспомнил Трампу, как он советовал делать инъекции от коронавируса отбеливателем.

Различное отношение оппонентов к пандемии проявилось и в финале поединка. Когда к ним присоединились жены — Джил Байден в маске, а Мелания Трамп — без.

Жесткий обмен продолжался и во время обсуждения других тем. Зашла речь и о скандальной публикации The New York Times, в которой Трампа обвинили в уклонении от уплаты налогов.

Модератор дебатов Крис Уоллис прямо спросил президента, правда ли то, что он заплатил всего $750 налога на прибыль в 2016-2017 годах.

Я заплатил миллионы долларов, и вы увидите это. Но делал это в рамках налоговых законов. Я, конечно, не хочу платить налоги, — ответил Трамп.

Не обошлось в дебатах и ​​без Украины. Трамп вспомнил украинскую компанию Burisma, членом Наблюдательного совета которой работал с 2014 года сын Байдена Хантер. Она стала объектом нескольких уголовных дел.

Также Трамп вспомнил опубликован неделю назад отчет республиканцев сената о том, что Хантер якобы получил $3,5 млн от жены одиозного экс-мэра Москвы Лужкова Елены Батуриной.

В конце концов тактика Трампа сработала — в первой половине дебатов он сбил Байдена с намеченного плана, заставил занервничать. Но опытный боец ​​Джо вышел из нокдауна, изменил тактику и начал прицельно наносить удары по оппоненту.

Западные СМИ уже назвали эти дебаты худшими в истории Соединенных Штатов. Они были яркие по форме, но по сути — ничего интересного.

Словесные перепалки больше напоминали бои без правил. Организаторы пожалели, что не предусмотрели возможность принудительно выключать микрофоны кандидатов.

Журналисты подсчитали, что Трамп перебивал Байдена более 70 раз. Такого количества взаимных обид на дебатах еще не было никогда.

Каждый из соперников приписал победу себе. Телевизионщики подсчитали, что по очкам выиграл Байден, но все ждали как после дебатов изменятся рейтинги. Перед ними незначительное преимущество было у демократа — 47% против 45%.

Шоком для команды президента стали свежие опросы. Отрыв Байдена значительно вырос. 54% голосов против 41% у Трампа. Но это еще ничего не значит, Хиллари Клинтон тоже значительно опережала Дональда.

К тому же сейчас в Штатах активно обсуждается тема непризнания соперниками результатов выборов. Недавно госпожа Клинтон посоветовала Байдену не соглашаться с победой Дональда.

Сам Трамп неоднократно допускал, что может отказаться от мирной передачи власти. Президент активно муссирует тему фальсификаций демократами во время гонки. И жестко критикует голосования по почте, которое из-за коронавируса значительно возрастет.

Во время дебатов Трамп уклонился от прямого ответа, намекнув что точку в определении победителя должен поставить Верховный суд, а там он уже в ближайшее время может получить преимущество.

Аналитики предполагают вероятность силовых противостояний и катастрофические сценарии до гражданской войны.

Кандидаты в президенты должны дебатировать трижды. Следующая встреча была запланирована на 15 октября в Майами, но поскольку коронавирус вмешался даже в американские выборы, эти дебаты теперь под вопросом.

Байден на 10% опережает Трампа

Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джо Байден опережает Дональда Трампа на 10%. Об этом свидетельствуют данные опроса Reuters/Poll Ipsos.

Среди взрослых, которые планируют голосовать на выборах 3 ноября, 51% поддержат Байдена, а 41% заявили, что проголосуют за Трампа.