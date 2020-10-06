В списке Всемирной организации здравоохранения уже 177 сывороток от коронавируса. Они одновременно разрабатываются в разных странах. В игре и мелкие лаборатории, и фармацевтические гиганты.

Свой препарат впервые в истории попытаются сделать и в Украине. Директор Института биологии клеток Андрей Сибирный выиграл грант Национального фонда исследований для разработки вакцины против коронавируса. Но деньги на ее разработку ученый получил пока только на бумаге.

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Технология предложена Сибирным позволила бы сделать изготовления препарата легче и относительно дешевле. За год испытания уже можно будет проводить на мышах, а затем и на людях. После этого — запуск в промышленное производство.

На Западе уже появляются лекарства с антителами от коронавируса. Они разработаны на основе плазмы крови переболевших. Но в Украине с коронавирусом пока борются симптоматично — то есть лечат последствия, которые вызывает болезнь. Но чтобы действительно ее предотвратить, нужна только вакцина.

Когда вакцинировано большинство — образуется так называемый коллективный иммунитет. Именно он включает красный свет для вируса. Он ослабевает и уже не может активно распространяться. Учитывая населения планеты, прививки должны получить более 3 млрд человек.

За вакциной уже выстроились очереди. Хотя ни одна страна не довела ее испытания до конца. Правительства наперегонки торгуются с фармацевтическими компаниями, чтобы именно их государства первыми получили сыворотку. На это уже даже отреагировала Всемирная организация здравоохранения.

Чтобы вакцина досталась всем поровну ВОЗ создала специальный фонд. Планируется, что каждая страна сможет гарантированно получить вакцины для 20% своего населения.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эксклюзивном интервью Фактам тижня рассказал, кого в первую очередь будут вакцинировать. Это врачи, чиновники и люди пожилого возраста. Конечная цель — сделать прививки всем украинцам старше 12 лет.

По прогнозам МОЗ, прививки должны начаться уже весной. При условии, что к концу года закончатся испытания. На финальную третью фазу клинических тестов в мире вышли 10 видов вакцин.

Во время испытаний вакцины в Британии у одного из добровольцев обнаружили побочный эффект — воспаление спинного мозга, тестирование приостановили.

Россия вроде бы вакцину уже и испытала, и изготовила, и зарегистрировала. Хотя разработку начали позже конкурентов. Вакцину назвали Спутник-V — в честь первого советского спутника. Ее якобы испытала на себе даже дочь Путина.

Пропагандистские СМИ уже сообщают — среди добровольцев и министр обороны Шойгу и скандально известный Жириновский. Тамошние врачи анонимно рассказали, что бюджетников заставляют тестировать сыворотку на себе. Результаты же испытания россияне скрывают от всего мира.

В Китае СМИ сообщают, что там уже массово идет вакцинация препаратом, испытания которого еще не закончилось. Некоторые стали жаловаться на плохое самочувствие.

Пока китайцы и россияне используют вакцину для пропаганды, в Японии и США готовятся к научному прорыву. Для борьбы с коронавирусом там создают действительно революционные препараты.

Американец Норман Халм испытывает на себе один из них. Он объясняет, чем эта сыворотка отличается от других. Такой препарат значительно безопаснее. Ведь сыворотки на основе ослабленных вирусов могут превратить человека в носителя болезни.

Преодолеть пандемии можно только получив коллективный иммунитет. И тут два варианта, или большинство переболеет и часть не выживет. Или терпеливо придерживаемся карантина и ждем вакцину.

Коронавирусный прогноз в Украине

ВОЗ прогнозирует в Украине увеличения случаев коронавируса до 5 тыс. в сутки. Руководитель офиса ВОЗ в Украине Ярно Хабихт сообщил, как организация рекомендует уменьшить распространение Covid-19.

По их данным, замедлить распространение коронавирусной инфекции поможет разрыв цепи передачи вируса. Для этого нужно определить центры наибольшего распространения и количества инфицированных, информировать о рисках и повышать общую осведомленность о превентивных мерах во время пандемии коронавируса.