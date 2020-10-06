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Факты / Мир

Не бойтесь Covid-19: Трамп вернулся в Белый дом и обратился к американцам

Больной коронавирусом президент США Дональд Трамп неожиданно вернулся в Белый дом после трех дней лечения в госпитале.

Он также записал видеообращение, сняв маску на балконе Белого дома.

– Не позволяйте коронавирусу доминировать, не бойтесь. Вы победите его, у нас лучшее медицинское оборудование, лучшие лекарства. Я знаю, что есть риск, опасность, но это нормально. Мне уже лучше, – сказал Трамп.

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Перед выпиской он также написал в Twitter, что чувствует себя действительно хорошо – лучше, чем 20 лет назад.

Коронавирус у Трампа

Президент США Дональд Трамп 2 октября узнал, что у него коронавирус. Положительный результат теста также оказался у его жены Мелании.

В пятницу его привезли в военный госпиталь имени Уолтера Рида в Вашингтоне, а уже в понедельник Трамп шокировал американцев решением покинуть больницу, чтобы поблагодарить сторонников, собравшихся под ее стенами. Он проехал мимо на авто, помахав из окна.

А потом записал видеообращение, заявив, что чувствует себя нормально, поэтому готов вернуться к предвыборной кампании.

Фото: Dreamstime

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