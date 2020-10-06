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Факты / Мир

Премьер-министр Кыргызстана подал в отставку на фоне протестов

Премьер-министр Кыргызстана Кубатбек Боронов подал в отставку на фоне второго дня протестов в стране.

Парламент страны сразу проголосовал за назначение Садира Жапарова новым главой правительства.

Кубатбек Боронов возглавил Кабмин 17 июня 2020 года. Перед тем он был министром чрезвычайных ситуаций и первым вице-премьер-министром.

Читайте: Протестующие в Бишкеке бросают коктейли Молотова в силовиков

Протесты в Кыргызстане

5 октября вспыхнули протесты в Кыргызстане через предварительные результаты парламентских выборов.

На них победила две провластные партии. Представители 11 оппозиционных партий вышли на улицы Бишкека с протестами. Митинги переросли в драки с полицией, пострадали до полтысячи человек.

Силовики против активистов применили газ и светошумовые гранаты. В ответ летели коктейли Молотова и камни.

Ночью демонстранты захватили парламент и администрацию президента. Требовали освобождения экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева. На следующий день его отпустили из СИЗО.

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