Президент РФ Владимир Путин не исключает возможности поставки российской вакцины против коронавируса в Украину.

Глава страны считает, что для этого надо договориться с официальным Киевом.

Такой тезис он озвучил во время встречи с украинским политиком, членом партии ОПЗЖ Виктором Медведчуком, который 6 октября решил навестить Путина.

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В то же время Медведчук заявил, что уже сделал вакцинацию российским веществом и расхвалил его.

Российская вакцина против коронавируса

В августе РФ заявила о создании первой в мире вакцины против коронавируса.

Однако мир с осторожностью воспринял достижения страны в этой сфере.

Представители ВОЗ начали переговоры с руководством страны. Позже стало известно, что вещество, разработанное российскими учеными, спровоцировало выработку организмом антител.