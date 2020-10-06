Президент РФ Владимир Путин не исключает возможности поставки российской вакцины против коронавируса в Украину.
Глава страны считает, что для этого надо договориться с официальным Киевом.
Такой тезис он озвучил во время встречи с украинским политиком, членом партии ОПЗЖ Виктором Медведчуком, который 6 октября решил навестить Путина.
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В то же время Медведчук заявил, что уже сделал вакцинацию российским веществом и расхвалил его.
Российская вакцина против коронавируса
В августе РФ заявила о создании первой в мире вакцины против коронавируса.
Однако мир с осторожностью воспринял достижения страны в этой сфере.
Представители ВОЗ начали переговоры с руководством страны. Позже стало известно, что вещество, разработанное российскими учеными, спровоцировало выработку организмом антител.