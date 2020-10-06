Президент Киргизии Сооронбай Жеенбеков обратился к протестующим, чтобы те прекратили беспорядки, а также добавил, что в стране произошла попытка государственного переворота.

— Прошлой ночью некоторые политические силы попытались незаконно захватить государственную власть. Используя итоги выборов как повод, они нарушили общественный порядок. Они нарушили мирную жизнь горожан. Не повиновались правоохранителям, избили медиков и нанесли повреждения зданиям, — заявили Жеенбеков.

Глава Киргизии добавил, что отдал силовикам приказ не открывать огонь.

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— Я приказал силовым органам не открывать огонь и не проливать кровь, чтобы не подвергать опасности жизнь ни одного гражданина. Пока что мы приняли все возможные меры, чтобы не допустить обострения ситуации, — отметил Сооронбай Жеенбеков.

По его словам, он предложил ЦИК провести расследования нарушений на выборах, а при необходимости аннулировать результаты.

— Я призываю лидеров политических партий успокоить своих сторонников и увести их с мест скопления. Призываю всех моих соотечественников сохранять мир и не поддаваться призывам провокационных сил, — подчеркнул президент Киргизии.

Протесты в Киргизии

5 октября вспыхнули протесты в Киргизии из-за предварительных результатов парламентских выборов.

На них были представлены 12 партий, представители 11 из них вышли на улицы Бишкека с протестами.

Однако вскоре демонстрации переросли в беспорядки и столкновения с правоохранителями. Силовики против активистов применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты, а в ответ от митингующих получили коктейли Молотова и камни.

Ночью демонстранты захватили здание, в котором располагается парламент и администрация президента, а также здание Госкомитета национальной безопасности Кыргызстана с требованием освободить экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева. 6 октября его таки отпустили из СИЗО.

По состоянию на утро 6 октября в результате столкновений пострадали 590 человек — 150 госпитализированы, 13 в реанимации, один человек скончался.

Источник: Аппарат президент Кыргызстана

Фото: Аппарат президент Кыргызстана