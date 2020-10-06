Более 320 тыс. человек на планете заболели за сутки коронавирусом по состоянию на 6 октября. Статистика Covid-19 в мире свидетельствует о том, что общее количество инфицированных достигло 35 396 981.
Жертвами коронавируса за время пандемии стали 1 042 679 человек.
Побороли новый вирус уже 24 645 642 пациента.
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Где больше всего больных Covid-19:
- США — 7 454 943;
- Индия — 6 623 815;
- Бразилия — 4 915 289;
- Россия — 1 219 796;
- Колумбия — 862 158.
Очень близки к пятому месту Перу и Испания, где 828 169 и 813 412 инфицированных соответственно.
Украина находится на 25 месте. По данным статистики, у нас 236 329 заболевших.
Страны-антилидеры по количеству летальных случаев:
- США — 210 155;
- Бразилия — 146 352;
- Индия — 102 685;
- Мексика — 81 877;
- Великобритания — 42 459.
Карантин в мире
Президента США Дональда Трампа после трех дней лечения от коронавируса выписали из военного госпиталя имени Уолтера Рида.
От общения с журналистами он отказался, но в соцсети написал, что чувствует себя лучше, чем 20 лет назад.
А в Испании с 6 октября частично ограничили въезд и выезд в еще два города, где высокий рост заражения коронавирусом. Речь идет о Леоне и Паленсии.
Его жителям разрешено покидать населенный пункт только по уважительным причинам — работа, учеба, визита к врачу и т. п.
Бары и рестораны будут закрываться раньше, а количество посетителей уменьшили вдвое.
Коронавирус в мире 5 октября
По состоянию на 5 октября больных коронавирусом в мире было 35 075 423 человека.
За день умерли более 4 тыс. пациентов с Covid-19, а с начала пандемии –1 036 095.