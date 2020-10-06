Более 320 тыс. человек на планете заболели за сутки коронавирусом по состоянию на 6 октября. Статистика Covid-19 в мире свидетельствует о том, что общее количество инфицированных достигло 35 396 981.

Жертвами коронавируса за время пандемии стали 1 042 679 человек.

Побороли новый вирус уже 24 645 642 пациента.

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Где больше всего больных Covid-19:

США — 7 454 943;

Индия — 6 623 815;

Бразилия — 4 915 289;

Россия — 1 219 796;

Колумбия — 862 158.

Очень близки к пятому месту Перу и Испания, где 828 169 и 813 412 инфицированных соответственно.

Украина находится на 25 месте. По данным статистики, у нас 236 329 заболевших.

Страны-антилидеры по количеству летальных случаев:

США — 210 155;

Бразилия — 146 352;

Индия — 102 685;

Мексика — 81 877;

Великобритания — 42 459.

Карантин в мире

Президента США Дональда Трампа после трех дней лечения от коронавируса выписали из военного госпиталя имени Уолтера Рида.

От общения с журналистами он отказался, но в соцсети написал, что чувствует себя лучше, чем 20 лет назад.

А в Испании с 6 октября частично ограничили въезд и выезд в еще два города, где высокий рост заражения коронавирусом. Речь идет о Леоне и Паленсии.

Его жителям разрешено покидать населенный пункт только по уважительным причинам — работа, учеба, визита к врачу и т. п.

Бары и рестораны будут закрываться раньше, а количество посетителей уменьшили вдвое.

Коронавирус в мире 5 октября

По состоянию на 5 октября больных коронавирусом в мире было 35 075 423 человека.

За день умерли более 4 тыс. пациентов с Covid-19, а с начала пандемии –1 036 095.