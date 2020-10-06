Митингующим в Бишкеке удалось прорваться и захватить здание Белого дома, в котором работает парламент.
Демонстранты, недовольные результатами парламентских выборов, не послушали призывов силовиков разойтись, а вместо этого начали бросать коктейли Молотова.
Против них применяли водометы и светошумовые гранаты. Несмотря на этого, им удалось захватить здание парламента.
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После этого часть митингующих направились к зданию Государственного комитета национальной безопасности.
Бишкек! ???????????? pic.twitter.com/y14bdOyX64
— IlyaHooligan (@hooligan_ilya) October 5, 2020
Протесты в Бишкеке
5 октября в столице Киргизии Бишкеке вспыхнули протесты из-за предварительных результаты выборов в парламент страны.
Людям не понравилось, что в гонке лидируют две партии — Биримдик, в состав которой входит родной брат действующего президента страны, а также Мекен Кыргызстан, которую якобы финансирует экс-заместитель председателя Государственной таможенной службы.
Представители 11 из 16 партий, которые принимали участие в выборах, вышли на улицы с протестами. Подробнее о протестах в Бишкеке читайте на Фактах ICTV.
Источник: Sputnik Кыргызстан
Фото: IlyaHooligan