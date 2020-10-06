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Факты / Мир

В Европе растет усталость от пандемии коронавируса — ВОЗ

Усталость от пандемии коронавируса среди населения в Европе иногда достигает более 60% среди опрошенных.

Такую цифры озвучил директор Европейского отделения ВОЗ Ганс Клюге, ссылаясь на данные опросов, которые проводились в 27 европейских странах.

Он объяснил, что граждане пошли на огромные жертвы, чтобы победить Covid-19, поэтому сейчас все больше людей чувствуют себя апатичными, демотивированными и уставшими.

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По мнению Клюге, чтобы противостоять высокому уровню усталости, власть должна прислушиваться к общественности и искать вместе с ней ответы, чтобы продолжать борьбу с пандемией.

Также он отметил, что нужно развивать новые способы социального взаимодействия между родственниками, в том числе виртуальные.

Накануне ВОЗ дала рекомендации относительно замедления распространения коронавируса в Украине. В частности, нужно определить центры наибольшего распространения и количества инфицированных, информировать о рисках и повышать общую осведомленность о превентивных мерах.

Источник: ВОЗ

Фото: Dreamstime

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