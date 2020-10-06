Правительство Финляндии возглавит подросток, но только на один день

В Финляндии на один день премьер-министром страны станет девочка подросток.

Санная Марин уступит свой пост 16-летней активистке Аави Мурта по случаю Международного дня девушек от ООН, который отмечают 11 октября.

Инициатива будет проходить в рамках программы Girls Takeover, которая призвана способствовать гендерному равенству.

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— Во время мероприятия Марин и Мурта обсудят роль Финляндии на международной арене: что может сделать Финляндия для улучшения возможностей девушек во время использования и развития технологий во всем мире. Кроме того, Марин и Мурта будут обсуждать вопрос преследования девушек в интернете, — отметили в пресс-службе финского правительства.

Также у девочки уже есть план мероприятий на этот день: встреча с министром сотрудничества в области развития и внешней торговли, канцлером юстиции и одним из депутатов парламента.

Равные права и равные возможности

Одна из ведущих политиков вицеспикерка Верховной Рады Елена Кондратюк в интервью Фактам ICTV рассказала как будут проходить выборы на местах и сложно ли будет женщинам получить поддержку избирателя.

Источник: Правительство Финляндии