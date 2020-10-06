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Факты / Мир

ВОЗ дала рекомендации относительно замедления распространения коронавируса в Украине

Всемирная организация здравоохранения прогнозирует в Украине увеличения случаев коронавируса до 5 тыс. в сутки.

Руководитель офиса ВОЗ в Украине Ярно Хабихт сообщил, как организация рекомендует уменьшить распространение Covid-19.

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По их данным, замедлить распространение коронавирусной инфекции поможет разрыв цепи передачи вируса. Для этого нужно определить центры наибольшего распространения и количества инфицированных, информировать о рисках и повышать общую осведомленность о превентивных мерах во время пандемии коронавируса.

Ранее Ярно Хабихт отмечал, что в Украине количество новых случаев коронавируса может вырасти до 9 тыс. В сутки.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 6 октября в Украине зафиксировали 4 348 новых случаев коронавируса. В общем обнаружили 234 584 больных украинцев.

Всего в стране 4 520 человек умерли из-за осложнений, которые вызвал коронавирус. За последние сутки зафиксировали 90 летальных случаев, а выздоровели — 103 401 пациент.

Наибольшее количество зафиксирована в Киеве — 25 091, Львовской области — 21 494, Харьковской — 21 451, Черновицкой — 15 444.

Источник: РБК-Украина

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