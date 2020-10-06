Выборы в США: эффективны ли дебаты и что о них думают американцы

Первые дебаты между кандидатами в президенты США Дональдом Трампом и Джо Байденом состоялись 29 сентября. Но иначе как ужасом мало кто мог их назвать.

Кандидаты постоянно перекрикивали и обвиняли друг друга. Дошло до того, что даже модератору пришлось повысить голос.

За всем этим наблюдали миллионы американцев, многие из которых до сих пор решают, за кого отдать свой голос.

Однако на этот раз они могут сыграть не столь значительную роль в формировании общественного мнения в отношении Трампа и Байдена.

Эффективны ли дебаты

Еще два тура дебатов должны состояться в течение следующих недель. Они назначены на 15 и 22 октября, но еще не известно, не перенесут ли их из-за заболевания Трампа на Covid-19.

К ним, как правило, приковано внимание всего мира, но гражданам США может быть все равно.

Доцент кафедры политологии Университета штата Мичиган Корвин Смидт заявил, что в современном мире дебаты почти не влияют на решение граждан. Особенно, когда они проводятся на поздней стадии предвыборной кампании.

— Мы не видим, чтобы люди меняли свое мнение (касательно кандидатов, — Ред.) во время предвыборной кампании, ведь обе партии имеют сильную поддержку от своих сторонников. Многие избиратели, которые еще не определились, за кого голосовать, не обращают внимания на дебаты, — говорит Смидт.

В то же время, годами американские экзы-полы показывали, что дебаты могут стать “решающим словом” о том, за какого кандидата отдадут голос граждане.

По словам профессора журналистики Университета штата Мичиган Роберта Юна, дебаты дают возможность избирателям понять ключевые позиции кандидатов по различным вопросам, их план действий на президентский срок.

— Однако следует учитывать, что предвыборная кампания подходит к концу и многие люди уже определились, за кого будут голосовать. Некоторые избиратели даже начали голосовать, — говорит Юн.

То есть чем ближе выборы, тем меньше успеха будет у кандидатов во время дебатов. Тогда для чего их проводить, кроме попытки получить поддержку от небольшого количества людей, которые еще не определились с выбором?

По мнению Смидта, они могут стать прекрасной возможностью для того, чтобы собрать средства и вдохновить своих сторонников.

А это значительно увеличивает шанс, что они не “проспят” день выборов и проголосуют за своего избранника.

И все больше жителей США говорят о том, что обращают внимание на дебаты, чтобы подпитать уверенность в кандидате, а не изменить о нем мнение.

Что мне те дебаты

Конечно, американцы прекрасно видят, какие сейчас есть настроения в обществе и констатируют, что никто не собирается менять свое мнение.

— Люди, которые собираются переизбрать действующего президента, не желают слушать никаких аргументов в пользу его оппонента. То же касается и сторонников другого кандидата. И это несмотря на ситуацию с импичментом, пандемией, расовые перипетии и т. д., — рассказывает житель Детройта Майкл.

Речь идет не только о предвыборной кампании в целом, но и о дебатах.

Большинство граждан США говорят о том, что не изменили мнение о Байдене или Трампе после первого раунда дебатов.

— Мне кажется, что мало кто еще не определился, за кого голосовать на выборах. Мне не нравится смотреть дебаты, ведь на них кандидаты не отвечают на вопросы, а используют их, чтобы доказать свою точку зрения. Они не повлияют на мою точку зрения, — говорит гражданка США Ким.

Далеко не все американцы собираются пройти мимо дебатов. Многие будут смотреть словесную баталию между Трампом и Байденом.

Они хотят услышать, что каждый из кандидатов сделает для Соединенных Штатов. И интерес к процессу не обязательно означает, что граждане изменят свое мнение после просмотра.

— Я с нетерпением жду дебатов. Очень интересно, что кандидаты скажут о делах, которые влияют на жизнь каждого. Но я не знаю, насколько сильно изменится мое мнение, ведь я “железный” сторонник действующего президента, — высказывает свое мнение Роберт.

Но даже среди сторонников кандидатов находятся те, кто готов изменить свое мнение. Но для этого нужно касаться действительно значимых проблем, а не только пытаться втоптать своего оппонента в грязь.

— Думаю, что дебаты, так или иначе, повлияют на мой выбор. Проявится ли это моей приверженностью к одному из кандидатов, или тем, что я под другим углом буду смотреть на обоих — другой вопрос. Дебаты будут иметь влияние и должны состояться, — говорит американец Кайл.

В общем, напрашивается вывод, что дебаты США не нужны. Ведь мало кто готов реально выслушать предложения политиков об изменениях в стране.

Но после первых дебатов создается впечатление, что и кандидаты не желают вести конструктивный разговор.

Впрочем, для победы на выборах достаточно разницы в один голос. Поэтому необходимо пользоваться всеми доступными механизмами для убеждения в том, что “я лучше”. Но если публичная дискуссия не срабатывает, то что же даст результат?

В поисках новых голосов

Поддержку на выборах помогает получить и привычная агитация. То есть с помощью политической рекламы на телевидении, соцсетях, встреч с избирателями можно было бы попробовать получить голоса тех, кто еще не определился.

Наибольшую роль в этом процессе будет играть то, какое сообщение пытаются донести кандидаты до избирателей. Будет ли это попытка Байдена очернить Трампа, или выйти на конструктивный диалог с людьми, или поднять тему, которой избегает оппонент — вариантов множество.

— В 2016 году много было сосредоточено на личности Дональда Трампа, вместо задач, которые он ставит. В этом году мы видим, что Байден сосредоточился на конкретных проблемах, которые могут быть неприятными для обсуждения действующим президентом, — считает Смидт.

Учитывая то, как работает избирательная система в США, сосредоточения на общенациональных проблемах может быть недостаточно.

Каждому штату “болит” что-то свое. Конечно, если предложить решение проблемы, то в глазах жителей ты будешь выглядеть лучше. Можно заметить, что оба кандидата в президенты осознают необходимость такого подхода.

Нельзя забывать, что в избирательную кампанию внес свои коррективы и коронавирус. Массовых встреч с гражданами меньше, но необходимость в поиске голосов не исчезнет.

Поэтому может значительно возрасти роль соцсетей, в которых происходит так называемый прямой контакт кампании с избирателем.

— Важной частью политической кампании является прямой контакт с избирателем, например, когда по домам рассылают флаеры. Но из-за пандемии коронавируса невозможна массовость этих акций. Социальные сети — это тот инструмент, с помощью которого многие годы информация о кандидате или партии поступает напрямую к человеку, а не проходит через фильтры СМИ. А во время пандемии они дают возможностью еще и безопасно доносить сообщение, — высказывает мнение профессор Юн.

Из-за разделенности нации предвыборные дебаты играют все меньшую роль. А тех, кто не определился, лучше переманивать на свою сторону конкретными действиями, а не красивыми обещаниями.

Особенно этому способствовала пандемия коронавируса, которая только увеличила недовольство политической силой, к которой принадлежит каждый кандидат.

Но если “забетонирование” мыслей не прекратится, то избиратели будут закрывать глаза на аргументы, что, в конце концов, может привести к разочарованию в выборе. Будет это через год или через четыре — уже совсем другой вопрос.

Владислав Бомбела

Ольга Читайло