Протесты в Беларуси: онлайн, видео, фото и последние новости
Выборы президента Беларуси закончились массовыми акциями протеста, поскольку народ считает результаты сфальсифицированными и требует честного пересчета голосов.
По результатам ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10,12%.
Это стало главной причиной начала массовых демонстраций и задержаний мирных белорусов.
Во время протестов задержали более 7 тыс. митингующих.
Светлана Тихановская создала Координационный совет и готовится перенять обязанности президента.
Александр Лукашенко отказался вести переговоры с оппозиционным Координационным советом.
23 сентября Лукашенко провел тайную инаугурацию, что вызвало новую волну протестов в Беларуси.
Литва решила отозвать своего посла в Беларуси для консультаций.
Также известно, что Вильнюс предпримет адекватные зеркальные меры, если Минск по-прежнему будет настаивать на сокращении дипперсонала.
В Могилевском государственном университете им. Кулешова запретили участвовать в массовых мероприятиях на территории университета, если они не согласованы с администрацией.
Пользоваться незарегистрированной символикой студентам тоже нельзя.
Несколько послов стран ЕС будут отозваны для консультаций из Белоруссии. Об этом заявил глава МИД Польши Збигнев Рау.
— Вместе с Европейской службой внешних действий и странами ЕС мы решили отозвать для консультаций часть послов, аккредитованных в Белоруссии.
Рау поблагодарил ЕС за солидарность с Польшей и Литвой, которая 5 октября объявила, что отзывает своего посла.
Министр не уточнил, какие именно страны Евросоюза отзовут своих представителей, когда это будет сделано и входит ли Польша в число этих стран.
Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская хочет встретиться с президентом России Владимиром Путиным.
Об этом она рассказала на встрече с представителями белорусской диаспоры в Берлине.
Она ответила, что встреча с Путиным, позволила бы ей понять, почему он поддерживает Лукашенко.
29 сентября Тихановская встречалась с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Они говорили о проведении новых выборов главы Беларуси.
Источник: Пул Первой
Милиция Минска задержала двух человек, которые во время акции 4 октября протеста повредили водомет внутренних войск.
Задержанные — 27-летний житель Столинского района Минска, который вырвал гидронасосы в водометов, а 26-летний минчанин забрасывал спецтехнику камнями.
Источник: Пресс-секретарь МВД Беларуси
В Минске на марш вышли пенсионеры. Они скандировали: Уйходи и Свободу нашим внукам. Затем женщины выстроились в цепь на Октябрьской площади.
Фото: Наша Нива
По информации СМИ, учитывая 317 задержанных участников акций протеста в воскресенье, 4 октября, и задержаний на прошлой неделе, всего в Беларуси за время президентской кампании задержали 13 550 человек.
Наша Нива получила эту цифру, добавив информацию Министерства внутренних дел за отдельные дни от начала протестов. Когда МВД данные не публиковало, учитывалось количество задержанных, которую публиковали правозащитники.
В Гродно 13-летней девочке во время задержания попал перцовый газ в лицо. Впоследствии ее отпустили, а в милиции сообщили, что газ в отношении несовершеннолетней не применялся — он применялся в отношении ее отчима, который в это время оказывал сопротивление сотрудникам милиции.
Правозащитники сообщили, что во время акций протеста 4 октября задержали 224 человека. Задерживали людей в Минске, Бобруйске, Жодино, Гродно, Витебске.
Во время традиционной воскресной акции протеста СМИ насчитали более 100 тыс. участников. Точную оценку дать трудно, поскольку колонны были разной плотности и были растянуты на несколько километров. Но демонстрантов 4 октября было явно больше, чем в минувшее воскресенье, 27 сентября.