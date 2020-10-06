09:04 -

Несколько послов стран ЕС будут отозваны для консультаций из Белоруссии. Об этом заявил глава МИД Польши Збигнев Рау.

— Вместе с Европейской службой внешних действий и странами ЕС мы решили отозвать для консультаций часть послов, аккредитованных в Белоруссии.

Рау поблагодарил ЕС за солидарность с Польшей и Литвой, которая 5 октября объявила, что отзывает своего посла.

Министр не уточнил, какие именно страны Евросоюза отзовут своих представителей, когда это будет сделано и входит ли Польша в число этих стран.