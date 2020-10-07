По данным Университета Джона Хопкинса, с момента начала пандемии коронавирусом заразилось 35 686 133 человек по всему миру.

По состоянию на 5.23 среды вирус унес жизни 1 047 838 человек во всем мире.

Эпицентром вируса остаются США, где было подтверждено 7 497 847 случаев Covid-19.

На сегодняшний день 210 852 человека умерли в этой стране после положительного результата теста на коронавирус.

По числу случаев коронавируса за США следуют Индия (6 685 082), Бразилия (4 927 235), Россия (1 231 277) и Колумбия (869 808).

Украина находится на 25 месте по числу инфицирований в мире (240 811 случаев коронавируса по состоянию на 6 октября).

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Коронавирус в мире — подробно

Этой зимой в США может погибнуть от коронавируса до 400 тыс. человек, если американцы не будут следовать противоэпидемическим рекомендациям, предупредил главный иммунолог страны доктор Энтони Фаучи.

Бары, рестораны и магазины в столице Германии Берлине будут закрыты с 23.00 до 6.00, начиная с субботы. Такое решение приняли власти города во вторник в связи с резким ростом числа коронавирусных инфекций в нескольких районах. Ограничительные меры будут действовать как минимум до 31 октября.